Fabinho reforça meio-campo do Lusitânia de Lourosa

O jogador de 30 anos que representou o Leixões nas últimas quatro temporadas, realizando 129 jogos e com um registo de 11 golos e 10 assistências, assinou um contrato válido até 2027.



O médio que teve passagens por Feirense, Famalicão, Oliveirense e Académica é o primeiro reforço de Pedro Miguel para o meio-campo e tem no currículo 302 jogos na II Liga, 24 na I Liga e duas internacionalizações pela seleção nacional Sub-20, juntando-se a Tiago Dias e Luís Rocha na lista de reforços do Lusitânia de Lourosa para a época 2025/2026.