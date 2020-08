Fábio Martins confirma saída do Famalicão

Emprestado pelo Sporting de Braga aos famalicenses na época transata, o ala, de 27 anos, mostrou-se grato pelo ano vivido na equipa treinada por João Pedro Sousa, que, mesmo falhando o acesso à Liga Europa, atingiu a melhor classificação da história do clube do vale do Ave, o sexto lugar.



"Obrigado, Famalicão. Obrigado, família. Chegou a hora de dizer adeus a uma casa incrível, que me fez voltar a sentir jogador na plenitude", lê-se na mensagem publicada pelo atleta.



O jogador realçou que o Famalicão, equipa que chegou a liderar o campeonato no primeiro terço da prova, viveu uma "história incrível" ao longo da temporada conseguiu "algo ímpar em Portugal", por ter jogado "com alegria e com prazer".



Fábio Martins escreveu também que o clube promovido à I Liga após a época 2018/19 provou ser o "destino ideal" para a sua carreira, à luz do projeto que o diretor desportivo, Miguel Ribeiro, lhe apresentou.



O extremo formado no FC Porto, que representou posteriormente Desportivo das Aves, Paços de Ferreira, Desportivo de Chaves e Sporting de Braga, sublinhou ainda que a "sinergia" vivida em Famalicão desde "o primeiro momento" foi "fundamental" para as "conquistas coletivas" e para o seu sucesso pessoal - além dos 12 tentos marcados, fez ainda seis assistências para golo.



O atleta dos quadros do Sporting de Braga enalteceu ainda a "união fortíssima" no seio do plantel, o trabalho do departamento médico e do restante ‘staff’ e ainda os adeptos, após terem demonstrado ser "completamente apaixonados" por um emblema que também prometeu guardar.



"Foi, sem dúvida, uma época inesquecível e o FC Famalicão será um daqueles emblemas que viajará comigo vá para onde vá. Ganharam aqui um novo adepto, porque este amor? é mesmo um amor de perdição", concluiu.