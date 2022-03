Fábio Vieira afirma que sub-21 vão à Grécia "com o pensamento só na vitória"

"Dependemos só de nós para acabar esta qualificação em primeiro e é nisso que nos vamos focar. Temos de nos focar em fazer um bom jogo e vamos lá com o pensamento só na vitória, em trazer os três pontos para casa", afirmou o jogador do FC Porto, na antevisão à partida marcada para Tripoli, às 19:00 locais (17:00 em Lisboa).

Depois do empate caseiro de sexta-feira, frente à Islândia (1-1), Portugal foi ultrapassado na tabela pela Grécia, que tem mais um jogo, mas o médio português afirmou que esse resultado não põe em causa o percurso dos sub-21.

"Nós todos temos muita qualidade. Temos muita malta nova aqui, mas com plena confiança em todos eles. E não é por um jogo menos conseguido da nossa parte que vamos pôr em causa tudo aquilo que já foi feito. Temos uma qualificação bastante positiva, tivemos agora um pequeno deslize com o empate, mas vamos à procura da vitória na Grécia", apontou.

Admitindo que os portugueses entraram "um bocadinho apáticos" na partida com os islandeses, Fábio Vieira acrescentou que Portugal "tinha obrigação de chegar à vitória", mas, "infelizmente", não o conseguiu.

Questionado sobre a melhor forma de abordar o jogo na Grécia, o médio ofensivo, que soma 19 internacionalizações pelos sub-21, afirmou que Portugal tem de ser uma equipa afirmativa e impor o seu futebol.

"Sabemos que eles têm uma boa equipa, mas nós, mantendo-nos iguais a nós próprios e impondo o nosso estilo de jogo desde início, vamos chegar lá com o objetivo de ganhar", disse.

Sublinhando que Portugal tem "mais qualidade" do que o rival, Fábio Vieira frisou que a seleção tem de pensar mais em si e não estar preocupada com o adversário.

"O principal desafio é contra nós próprios. Porque se nos mantivermos iguais a nós, temos de pensar no que é a nossa equipa e naquilo que temos de fazer para desmontar o adversário", referiu.

A Grécia lidera o Grupo D, com 17 pontos em sete jogos, mais um ponto do que Portugal (seis jogos), seguindo-se Bielorrússia com nove (sete), Islândia com oito (seis), Chipre com sete (seis), e Liechtenstein ainda a zero (oito).