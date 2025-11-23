Fafe, da Liga 3, afasta Arouca com golo nos descontos

Futebol Nacional
O Fafe, do terceiro escalão do futebol português, afastou hoje o Arouca da Taça de Portugal, ao vencer na receção ao conjunto da I Liga, por 2-1, em encontro da quarta eliminatória, com um golo já nos descontos.
Em Fafe, o Arouca adiantou-se no marcador com um golo do francês Nais Djouahra, aos 27 minutos, mas a equipa da casa deu a volta ao marcador na segunda parte, com dois tentos de João Oliveira, aos 50 e 90+2 minutos.
O Fafe, sexto classificado da Série A da Liga 3, garante assim o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal, depois de na ronda anterior já ter eliminado outra equipa da I Liga, no caso o Moreirense, com um triunfo por 1-0.
