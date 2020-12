Fafe elimina Fontinhas e segue em frente na Taça de Portugal

A equipa de Braga, que ocupa a primeira posição da série B do Campeonato de Portugal, visitou o Fontinhas, sétimo da série G do mesmo campeonato (com dois jogos em atraso), num jogo renhido decidido apenas na última grande penalidade.



Numa partida debaixo de chuva e vento, sem público nas bancadas, devido à pandemia de covid-19, mas com vários adeptos da equipa da casa nos terrenos junto ao estádio a fazer claque, o Fafe dominou mais o jogo, mas o Fontinhas teve mais oportunidades para marcar.



Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa da ilha Terceira inaugurou o marcador, aos 64 minutos, com um golo de livre de João Dias, que tinha entrado ao intervalo.



Já se fazia a festa na Praia da Vitória, mas o Fafe empatou já em tempo de compensação da segunda parte, na sequência de um canto, que resultou num autogolo de João Peixoto.



No prolongamento, a equipa de casa, com nove jogadores em campo, contra 10 do adversário, começou a acusar algum cansaço com o Fafe a pressionar mais, sem conseguir, no entanto, concretizar.



O jogo acabaria por ser decidido apenas nas grandes penalidades. Mike Borges falhou a primeira tentativa da equipa de Braga, mas Danny Carvalho defendeu o remate de Gustavo Martins, deixando tudo em aberto.



Foi precisamente Danny Carvalho a dar a vitória ao Fafe, ao defender a última grande penalidade do Fontinhas, marcada por Diogo Moniz.







Jogo no Estádio Municipal Dr. Durval Monteiro, na ilha Terceira, nos Açores.



Grupo Desportivo das Fontinhas – Associação Desportiva de Fafe, 1-1 após prolongamento (3-4 no desempate por grandes penalidades)



Ao intervalo: 0-0.



No final do tempo regulamentar: 1-1.



No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.



No final do prolongamento: 1-1.



Marcadores:



1-0, João Dias, 64 minutos.



1-1, João Peixoto, 90+4 (na própria baliza).



Marcadores nos desempates por grandes penalidades:



0-0, Mike Borges (ao lado).



0-0, Gustavo Martins (defesa do guarda-redes).



1-0, Rúben Marques.



1-1, Miguel Oliveira.



2-1, Paulinho.



2-2, João Dias.



3-2, Luís Neves.



3-3, Breno Freitas.



4-3, Prince.



4-3, Diogo Moniz (defesa do guarda-redes).







Equipas:



- Fontinhas: Rafa Santos, Itto Cruz, Miguel Oliveira, Breno Freitas, Luciano Serpa (João Dias, 46), Danny Esteves (Gustavo Martins, 68), Diogo Moniz, João Peixoto, Bruno Mendonça (Agostinho Cá, 87), Josimar Stehb (Jordanes Medeiros, 76) e Neto Menacho (Edelini Ié, 87 (Moisés Fernandes, 120+1)).



(Suplente:) Leandro Vieira.



Treinador: Francisco Agatão.



- Fafe: Danny Carvalho, Carlos Freitas, Zé Oliveira (Paulinho, 68), Prince, Jorge Sampaio (Elízio, 77), Jorginho (James Arthur, 109), Helinho (Castro, 77), Rúben Marques, Luís Neves, Ferrinho (Mike Borges, 64) e Rabiola.



(Suplentes: Diogo Silva e Miguel Carreira).



Treinador: Luís Carlos.



Árbitro: José Almeida (Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo Zé Oliveira (29), Itto Cruz (36 e 66), João Peixoto (59 e 94), Breno Freitas (87), Rabiola (87 e 94), Rafa Santos (108), Jorginho (109), James Arthur (111) e Prince (112). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Itto Cruz (66), João Peixoto (94) e Rabiola (94)