Fafe quer "desfrutar com responsabilidade" de jogo com Sporting de Braga na Taça

Protagonista de um trajeto em que eliminou os primodivisionários Moreirense (1-0), na terceira eliminatória, e Arouca (2-1), na quarta ronda, a equipa ‘aurinegra’, quarta classificada da Série A da Liga 3, quer ombrear com o quinto classificado da I Liga portuguesa de futebol, num embate que começa às 18:45, em Fafe.



“Vamos ter um jogo com um adversário que temos de respeitar e entender, pelo seu posicionamento no futebol português, mas não temos de fazer disso algo que nos vá pressionar. Queremos desfrutar deste momento com responsabilidade, respeitando o adversário e colocando em prática o nosso plano de jogo, sendo competitivos em todos os momentos, unidos e mentalmente fortes”, disse aos meios de comunicação do clube fafense, na antevisão ao desafio.



O técnico, de 31 anos, considerou que “é merecido” o Fafe disputar uma fase tão adiantada da prova e projetou um “jogo muito importante”, em que os seus pupilos se querem “agarrar” à possibilidade de apuramento para as meias-finais, etapa que o clube minhoto atingiu em 1976/77, tendo sido eliminado pelo FC Porto (3-0), e em 1978/79, em que foi derrotado pelo Sporting (1-0, após prolongamento).



“[O Sporting de Brga] Vai querer entrar forte nos primeiros minutos, vai querer assumir as despesas do jogo. Temos de estar preparados para contrariar isso, dentro do nosso plano estratégico. O jogo tem 90 minutos. Acreditamos muito na nossa probabilidade de passar a eliminatória. Vamo-nos agarrar a essa probabilidade com tudo e representar bem o Fafe”, vincou.



Ciente da derrota da equipa treinada por Carlos Vicens na final da Taça da Liga, no sábado, perante o rival Vitória de Guimarães (2-1), Mário Ferreira avisou que os bracarenses não estão ‘feridos’ e vão querer “dar uma resposta aos adeptos e sócios”, servindo-se do “leque de opções bastante vasto”.



“Tem um plantel com muitas soluções. Vamos esperar um Braga caracterizado, com uma ideia que não mudou desde o início, com um projeto que está bem implementado pelo Carlos, que veio para ser a ‘cara’ desse projeto. Está a ser uma ideia positiva dentro do jogo do Braga”, afirmou.



O ‘timoneiro’ incentivou ainda os jogadores do Fafe, equipa que atravessa um ciclo de três vitórias consecutivas, a olharem para as suas virtudes e a encararem o jogo “de forma natural”.



“O nosso foco é sempre planear o próximo jogo. Dentro dos poucos treinos que tivemos, vamos apresentar um Fafe forte, com alma, com bom espírito, a representar os valores desta cidade”, ressalvou, ao perspetivar um jogo com lotação presumivelmente esgotada.



O Fafe recebe o Sporting de Braga em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, agendado para quarta-feira, às 18:45, no Parque Municipal de Desportos, em Fafe, com arbitragem de Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.