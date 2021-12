Faleceu Tibi, antigo guarda-redes do FC Porto e internacional português

"Faleceu, durante a manhã desta terça-feira, Tibi. O antigo guardião internacional português, que defendeu as redes portistas em mais de uma centena de ocasiões, sucumbiu a doença degenerativa aos 70 anos", anunciaram os 'dragões'.



Por sua vez, o Leixões assumiu estar "de luto" pelo falecimento do seu antigo guarda-redes, "vítima de doença prolongada".



O FC Porto refere que Tibi "passou de imprescindível para Béla Guttmann a cedido por José Maria Pedroto, o treinador que promoveu a sua estreia na seleção nacional em Berna, frente à Suíça".



Tibi começou a carreira no Leixões e passou pelo FC Porto, onde fez a maior parte da sua carreira, intercalada pelos empréstimos a Varzim e Famalicão, representando ainda Águeda, Mangualde, Sporting de Espinho, Maia e Vila Nova de Foz Coa.



O guarda-redes foi duas vezes internacional por Portugal, uma pela seleção B e seis pelos sub-21.