Famalicão acerta contratação definitiva de Sorriso ao Red Bull Bragantino

Sorriso, de 24 anos, assinou contrato com o clube minhoto até 2029, após ter representado o Famalicão por empréstimo desde janeiro de 2024.



Em época e meia ao serviço dos famalicenses, o extremo somou 44 jogos oficiais, nos quais marcou nove golos e realizou seis assistências.



Em declarações divulgadas pelo clube, o jogador considerou que este era “um passo natural”, sublinhando a ligação criada com o Famalicão.



“Sinto-me verdadeiramente valorizado e só posso estar grato pela forma calorosa como me fazem sentir em casa”, referiu.



O futebolista destacou ainda o reconhecimento por parte da administração como fator de motivação para dar continuidade ao trabalho desenvolvido.



“É uma felicidade perceber que o meu trabalho foi reconhecido. O facto de o clube ter decidido avançar para a minha continuidade é motivo de enorme orgulho e mais um incentivo para manter esta caminhada positiva”, afirmou.



Contratado inicialmente por empréstimo, o jogador disse ter encontrado no Famalicão o “clube certo para cumprir o sonho de jogar na Europa”, enaltecendo as condições proporcionadas aos jogadores para que estes “se foquem apenas em jogar”.



Com a ambição de continuar a apresentar “um rendimento de nível alto”, o brasileiro expressou o desejo de “manter a fasquia elevada em termos de golos e assistências”.



Sorriso iniciou a carreira no futebol brasileiro, tendo passado por clubes como Juventude e Red Bull Bragantino antes de se mudar para Portugal.