Futebol Nacional
Famalicão conquista primeira vitória ao golear Nacional
O Famalicão venceu hoje pela primeira vez na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, ao golear o Nacional, por 4-0, no Funchal, em jogo da sétima jornada disputado no Funchal.
O grego Georgios Koutsias, aos sete e 40 minutos, e o brasileiro Sorriso, aos 13 e 67, com dois golos cada, marcaram para os minhotos, que ainda não tinham vencido tinha empatado nas últimas três jornadas, incluíndo frente ao Sporting (1-1), na anterior.
O Famalicão subiu provisoriamente ao 11.º lugar, com sete pontos, enquanto o Nacional, que perdeu pela quinta jornada seguida, permanece no 15.º posto, com quatro.