Famalicão conquista primeira vitória ao golear Nacional

O grego Georgios Koutsias, aos sete e 40 minutos, e o brasileiro Sorriso, aos 13 e 67, com dois golos cada, marcaram para os minhotos, que ainda não tinham vencido tinha empatado nas últimas três jornadas, incluíndo frente ao Sporting (1-1), na anterior.

O Famalicão subiu provisoriamente ao 11.º lugar, com sete pontos, enquanto o Nacional, que perdeu pela quinta jornada seguida, permanece no 15.º posto, com quatro.