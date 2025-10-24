Famalicão continuará a ter futebolistas como Zabiri - presidente da SAD

O jovem avançado, que chegou aos famalicenses esta temporada, é atualmente um nome em destaque no mundo do futebol, depois de ter dado a Marrocos o título no Mundial de sub-20, com os dois golos apontados na final frente à Argentina (2-0).



Miguel Ribeiro, em declarações à margem do lançamento do novo terceiro equipamento do Famalicão, afirmou que o clube está assente numa "filosofia" muito própria, que permitirá ao emblema minhoto "continuar a ter muitos Zabiris".



"[Se temos tido muitos telefonemas pelo Zabiri?] Poucos. É apenas mais um jogador do nível que o Famalicão tem tido. Do nível do Ugarte, do Pedro Gonçalves, do Luiz Júnior... Estamos recheados de muita qualidade. O Zabiri, por ter sido campeão do mundo e jogador de destaque, com os dois golos na final, é o jogador que está na primeira página. Mas, felizmente, temos muitos Zabiris", sublinhou, nos Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão.



Segundo o dirigente, a capacidade do clube em identificar, atrair e potenciar talentos é a principal garantia de sucesso desportivo e de solidez financeira futura.



"Esta visão assente no jogo e nos jogadores permite-nos, além do Zabiri, ter Gustavo Sá, Mathias de Amorim, Ibrahima Ba. Mas também, no fim de semana, permite lutar para ganhar todos os jogos, para chegar às competições europeias, sem abdicar de quem está connosco - as nossas pessoas, a nossa cidade e o nosso concelho", explicou.



No âmbito do reforço dessa ligação entre clube e cidade, foi hoje apresentada uma camisola "100% Famalicão", concebida exclusivamente em parceria com nove empresas locais e que será estreada na receção ao Vitória de Guimarães, no domingo.



"É uma camisola de Famalicão e do Famalicão. Tem um significado grande, estamos sempre com os famalicenses. Estamos sempre com os desfavorecidos no Natal, com as empresas por via de patrocínios e parcerias. Também estamos sempre com os adeptos e a construção do que entendemos que é um clube. Uma equipa é muito mais do que aquela que joga, é também a que está de fora a apoiar", afirmou o presidente da SAD.



O equipamento, em tons de bege, presta homenagem ao setor têxtil do concelho, principal indústria e uma das marcas identitárias do território.



"Este sentimento de pertença da comunidade nem sempre é usual quando existe uma SAD. A SAD do Famalicão é apenas a forma que encontrámos de gerir uma atividade económica e empresarial como é o futebol. Isto não significa que abdiquemos da parte emocional, que é importantíssima. Ganhamos, perdemos e empatamos juntos", refletiu.



Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, também presente na cerimónia de apresentação, destacou o papel do clube enquanto embaixador do município.



"É uma iniciativa que pode parecer singela, mas está carregada de significado. Mostra a robustez e sintonia da nossa comunidade. Quando existe um desafio, ele é imediatamente acomodado, neste caso, por um conjunto de empresas, para que pudesse sair um produto para este grande embaixador de Vila Nova de Famalicão", concluiu o autarca.

