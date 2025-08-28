Famalicão contrata avançado francês Antoine Joujou

“Estou muito feliz por esta oportunidade de representar o Famalicão. O treinador e o clube revelaram muita confiança em mim e isso transmitiu-me boas sensações. Quero jogar e mostrar as minhas qualidades para ajudar a alcançar os objetivos. Prometo transpirar a camisola para retribuir a confiança que o clube demonstrou”, afirmou o futebolista, em declarações divulgadas pelo Famalicão.



Joujou fez a formação nos franceses Melun e Bretigny, tendo realizado a maior parte do percurso no Le Havre. Em 2024/25, foi contratado pelo Parma, que o emprestou novamente ao emblema gaulês, contribuindo para a subida da equipa à Ligue 1, o primeiro escalão de França.



O avançado revelou ainda que falou com o compatriota Mathias de Amorim antes de tomar a decisão de se mudar para o Minho, confessando ter ouvido “coisas muito boas” sobre o clube e a cidade.



Antoine Joujou já se encontra integrado no grupo e poderá estrear-se no sábado, na deslocação ao terreno do AVS, em jogo da quarta jornada da I Liga, agendado para as 18:00.