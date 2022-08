Famalicão contrata internacional panamiano Puma Rodríguez

O extremo de 24 anos, que conta com 39 internacionalizações pelo Panamá e que esteve presente no Mundial2018, assinou um contrato de quatro temporadas com o conjunto minhoto.



Nas duas últimas épocas, Puma Rodríguez jogou por empréstimo do Alavés nas formações do Lugo e do Sporting de Gijón, somando 65 jogos, oito golos e três assistências ao serviço daqueles dois conjuntos da II Liga espanhola.



“Estou muito agradado por vir para o Famalicão. Acolheram-me muito bem e espero retribuir com boas exibições, golos e assistências. Venho com grandes expetativas para um bom clube na principal divisão portuguesa e estou motivado para conseguir demonstrar o meu valor”, disse o jogador, em declarações divulgadas no site do clube.



Puma Rodríguez é o 11.º refoçorço do Famalicão para 2022/23, juntando-se assim a Enea Mihaj (ex-PAOK), Pelé (ex-Mónaco), Zaydou Youssouf (ex-Saint-Étienne), Santiago Colombato (ex-Club Léon), André Simões (ex-AEK), Théo Fonseca (ex-Felgueiras), Rui Fonte (ex-Estoril Praia), Álex Millán (ex-Villareal), Owen Beck (ex-Liverpool) e Martin Aguirregabiria (ex-Alavés).