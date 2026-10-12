Famalicão e Alverca encerram ronda, antes de nova pausa

Antes de nova interrupção do campeonato para os jogos da Taça de Portugal, o Alverca, para já no 10.º posto com oito pontos, vai tentar chegar ao terceiro triunfo seguido, depois de ter arrancado a I Liga sem vitórias nas primeiras cinco rondas.



Já o Famalicão, 13.º com sete pontos, vem de golear no terreno do Nacional (4-0) na jornada anterior e procura a segunda vitória consecutiva e o quinto jogo sem perder, numa série que inclui três empates.



O jogo está marcado para as 20:15 e vai ser arbitrado por Sérgio Guelo, da associação da Guarda.



Após três semanas para as seleções, a I Liga volta a parar, para a disputa dos jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal, no próximo fim de semana, já com os primodivisionários, exceto os participantes nas competições europeias – Torreense incluído.