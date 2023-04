Famalicão e Arouca prometem dar espetáculo

As duas equipas avançam para o desafio separadas por cinco pontos com vantagem para os arouquenses.





Em caso de triunfo, os minhotos ficarão a dois pontos da equipa arouquense, tida pelo técnico famalicense como "extremamente complicada".





Já a "ambição natural", referida por Armando Evangelista, ameaça colar os visitantes ao Vitória SC, no quinto posto da classificação.





O contexto e o futebol confiante de ambas as equipas perspetiva um desafio de pendor atacante em direção às balizas dos guarda-redes Luiz Júnior e Arruabarrena.





As principais preocupações são as do costume para o treinador dos famalicenses João Pedro Sousa - Théo Fonseca e Puma Rodríguez permanecem no boletim clínico -, enquanto Armando Evangelista vê Opoku, Dabbagh e Vitinho manterem-se fora.





Com a curiosidade de nunca ter vencido o Arouca, desde que regressou à elite do futebol nacional, o Famalicão tem renovada oportunidade para por termo a tão malogrado registo, depois da copiosa derrota da primeira volta (4-1), ainda em fase embrionária do campeonato.