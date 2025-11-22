Famalicão elimina Estoril da Taça com golo madrugador e ‘míssil’ de Bondo

Van de Looi (02 minutos) abriu o marcador quando ainda havia adeptos a entrar no estádio e Bondo (79) ampliou a vantagem dos visitantes com um golaço de levantar as bancadas. Já nos minutos finais, Marqués (87) reduziu a desvantagem dos estorilistas.



O Famalicão entrou praticamente a ganhar na partida, com Van de Looi a marcar na primeira jogada de ataque dos famalicenses, ao segundo minuto de jogo. Depois de uma jogada pelo corredor esquerdo, o médio rematou à entrada da área, a bola ainda sofreu um desvio de Tsoungui e enganou Martin Turk.



O Estoril sentiu o golo e nos minutos seguintes quase nada se viu da equipa orientada por Ian Cathro. Só à passagem da meia hora os ‘canarinhos’ deram um ar da sua graça, com Boma muito perto do empate através de um cabeceamento que errou por pouco a baliza de Zlobin.



Poucos minutos depois, o Estoril confirmou a subida de rendimento na partida e Lacximicant desperdiçou o empate, depois de uma grande jogada, sempre ao primeiro toque.



Na busca do empate, o Estoril entrou na segunda parte mais pressionante, passou a ter mais bola no meio-campo ofensivo e por mais do que uma ocasião forçou Zoblin a aplicar-se para segurar a vantagem famalicense.



Hugo Oliveira mexeu a partir do banco e o efeito foi quase imediato, com Bondo a castigar a ineficácia do Estoril com o 2-0 no marcador. Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para a entrada da área e o angolano encheu o pé esquerdo, com a bola a entrar no ângulo da baliza, sem hipótese para Martin Turk.



Já perto do apito final, depois de muito tentar, e desperdiçar, o melhor que a equipa de Ian Cathro conseguiu foi reduzir para 2-1, através de Marqués.