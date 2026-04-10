Famalicão em alta recebe Moreirense no arranque da 29.ª jornada
O Famalicão, motivado pelo empate alcançado no estádio do líder FC Porto, recebe hoje o Moreirense, no jogo de abertura da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na expectativa de consolidar o quinto lugar.
Os famalicenses, que não perdem há seis jogos no campeonato (nos quais até conquistaram quatro vitórias), podem igualar provisoriamente o Sporting de Braga na quarta posição, ainda que os ‘arsenalistas’ possam responder no domingo, quando receberem o Arouca, ficando ainda com menos um encontro realizado.
O Famalicão, que na ronda anterior travou o FC Porto, ao empatar 2-2 no Estádio do Dragão, ganhou todos os jogos disputados em casa em 2026, o que é demonstrativo das dificuldades que esperam o Moreirense, oitavo classificado, sem vencer na I Liga há seis jornadas (com quatro derrotas sofridas nessa série negativa).
O FC Porto, que passou a deter cinco pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo colocado, com um jogo a menos disputado, visita no domingo o Estoril Praia (sétimo), enquanto o bicampeão nacional joga no dia anterior no terreno do Estrela da Amadora (13.º). O Benfica, terceiro posicionado, a sete pontos da liderança, recebe no domingo o Nacional (15.º).
Programa da 29.ª jornada:
- Sexta-feira, 10 abr:
- Famalicão – Moreirense, 20:45
- Sábado, 11 abr:
- AFS - Vitória de Guimarães, 15:30
- Santa Clara - Rio Ave, 18:00
- Estrela da Amadora – Sporting, 20:30
- Domingo, 12 abr:
- Alverca - Casa Pia, 15:30
- Sporting de Braga – Arouca, 18:00
- Benfica – Nacional, 18:00
- Estoril Praia - FC Porto, 20:30
- Segunda-feira, 13 abr:
- Tondela - Gil Vicente, 20:15