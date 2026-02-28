Famalicão espera jogo díficil mas quer impor identidade frente ao Rio Ave

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, o técnico famalicense rejeitou qualquer cenário de facilidade diante de um adversário em momento negativo, sublinhando a competitividade do campeonato português.



“O nosso campeonato é extremamente competitivo. Todos os jogos têm uma história dura que tem de ser ganha desde o primeiro minuto e este vai ser um jogo extremamente difícil”, afirmou.



Hugo Oliveira frisou que a preparação da equipa está centrada no próprio rendimento e não na situação classificativa do adversário.



“O nosso foco nunca é o adversário. É a nossa luta, os nossos objetivos, a nossa forma de estar e o nosso jogar. Queremos continuar o desenvolvimento e dar mais uma alegria aos nossos adeptos”, referiu.



Apesar de o Famalicão somar apenas uma vitória fora de casa em 2026, o treinador considerou naturais as oscilações ao longo da época e garantiu ambição idêntica em qualquer cenário competitivo.



“As épocas passam por fases diferentes. Queremos que a nossa atitude e as nossas performances sejam iguais em casa e fora. Olhamos sempre para o jogo como uma oportunidade de resposta positiva”, explicou.



O técnico alertou ainda para as dificuldades tradicionalmente associadas às deslocações a Vila do Conde, destacando a qualidade individual do Rio Ave e o reforço do plantel no mercado de inverno: “É um estádio sempre difícil, também pela qualidade do adversário, que tem jogadores com muita qualidade e ambições grandes”.



Para o encontro, o Famalicão não poderá contar com Justin de Haas, Pedro Bondo e Gustavo Sá, castigados, ausências que o treinador recusou considerar determinantes.



“Não ficamos menos capazes de atingir os nossos objetivos. Os castigos fazem parte do jogo e outros jogadores terão a oportunidade de dar resposta. Temos um plantel equilibrado e acreditamos muito em todos”, assegurou.



Sobre a eventual renovação contratual, o treinador garantiu não existirem novidades, reiterando que o foco está exclusivamente na competição.



“O mais importante neste momento é o Rio Ave. Existe uma grande identificação entre treinador, ‘staff’ e administração, mas o foco está totalmente no próximo jogo”, afirmou.



Confrontado com a possibilidade de aproximação aos lugares europeus, Hugo Oliveira foi direto: “O nosso maior sonho é ganhar ao Rio Ave.”



O Famalicão, sexto classificado, com 35 pontos, desloca-se este domingo, às 20:30, a Vila do Conde, para defrontar o Rio Ave, em 15.º, com 20 pontos, em partida da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrada por José Bessa, da associação do Porto.