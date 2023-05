Famalicão faz história e conquista primeira Taça de Portugal feminina

No Estádio Nacional, o Famalicão abriu o ativo por intermédio de Sissi, aos 10 minutos, e viria a selar o resultado, aos 27, por intermédio de Letícia Almeida.



Ainda antes apito inicial a cargo da arbitra aveirense Sandra Bastos, no céu desceram sete paraquedistas a envergar diversas bandeiras, entre as quais dos clubes finalistas e a portuguesa, bem como a bola do jogo.



O Sporting de Braga entrou mais forte no jogo, a dominar a posse de bola e procurar jogar no meio campo adversário, contudo o primeiro remate pertenceu ao Famalicão, quando, aos 08 minutos, Mylena Freitas atirou ao lado da baliza de Patrícia Morais.



A mesma jogadora voltaria a estar em evidência pouco depois, quando aos 10 minutos, serviu na perfeição Sissi, que com um remate forte de pé direito, viria a inaugurar o marcador.



Com o Sporting de Braga a sofrer o primeiro golo na prova esta temporada, as comandadas de Marco Ramos estiveram perto de ampliar a contagem, aos 18, com o remate de Marie-Yasmine Alidou a sair por cima do alvo, e aos 20, Inês Maia viu a bola bater na trave bracarense, na sequência de livre direto.



O Sporting de Braga acusou fortemente o golo sofrido, perdeu o controlo do jogo e o Famalicão balanceou-se para o ataque tendo, aos 27 minutos, ampliado a contagem por intermédio de Letícia Almeida, servida por Milena Freitas, que tirou várias adversárias da frente e assistiu a jovem jogadora de 18 anos para o 2-0.



As ‘arsenalistas’ estiveram perto de reduzir a diferença, aos 41 minutos, mas Caroline Kehrer rematou ligeiramente ao lado da baliza de Aline Lima e, em cima do intervalo, a famalicense Marie-Yasmine Alidou obrigou Patrícia Morais a aplicar-se para não sofrer o 3-0.



Na segunda parte, o Braga entrou determinado em tentar rapidamente ao golo, que lhe permitia voltar a entrar na disputa do resultado, mas o Famalicão foi fechando como podia os caminhos da baliza de Aline Lima.



O tempo foi passando, o Famalicão jogava também com o cronómetro e a ansiedade das adversárias até que se gritou golo nas bancadas do Jamor... a festejar o tento que Gonçalo Ramos marcara pelo Benfica na receção ao Santa Clara, o mesmo acontecendo quase em simultâneo com o de Taremi no FC Porto – Vitória de Guimarães.



O resultado acabaria por não sofrer alteração, apesar dos 11 minutos de compensação e das tentativas das bracarenses Caroline Kehrer, aos 59, Ana Rute, aos 68, de Anouk Dekker, aos 86, e de Carolina Mendes, aos 90+10.