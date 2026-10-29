Famalicão na Final Four da Taça da Liga

O Famalicão entrou muito forte e adiantou-se no marcador por intermédio do avançado grego Georgios Koutsias aos 16 minutos. A resposta bracarense chegou aos 37 minutos, com Ricardo Horta a converter com sucesso uma grande penalidade e a repor a igualdade.





No entanto, ainda antes do descanso (45+4 minutos), Koutsias bisou na partida, também de penálti, devolvendo a vantagem à equipa orientada interinamente por Ricardo Silva.





Na segunda parte, a pressão do Braga acabou por dar frutos muito perto do fim, novamente por Ricardo Horta aos 89 minutos, que converteu uma nova grande penalidade e assinou o 2-2 final, levando o jogo para a marcação de grandes penalidades onde o Famalicão foi mais forte, vencendo por 3-1.