Futebol Nacional
Taça da Liga
Famalicão na Final Four da Taça da Liga
O FC Famalicão garantiu o apuramento histórico para a Final Four da Taça da Liga, deixando pelo caminho o Sporting de Braga no Estádio Municipal de Braga, após a marcação de grande penalidades.
O Famalicão entrou muito forte e adiantou-se no marcador por intermédio do avançado grego Georgios Koutsias aos 16 minutos. A resposta bracarense chegou aos 37 minutos, com Ricardo Horta a converter com sucesso uma grande penalidade e a repor a igualdade.
No entanto, ainda antes do descanso (45+4 minutos), Koutsias bisou na partida, também de penálti, devolvendo a vantagem à equipa orientada interinamente por Ricardo Silva.