Famalicão quer regressar aos triunfos na I Liga frente ao Estrela da Amadora

Na antevisão ao encontro, o treinador dos minhotos, Hugo Oliveira mostrou-se confiante na resposta da equipa, mas alertou para a qualidade do adversário, sublinhando a necessidade de uma abordagem criteriosa.



“Temos pela frente um jogo difícil. O processo do Estrela da Amadora está em evolução, nota-se que o trabalho está a ser desenvolvido e os jogadores conhecem cada vez melhor as ideias do treinador. Os resultados têm demonstrado isso. Sabemos das dificuldades, mas estamos focados no nosso processo. Queremos regressar às vitórias e oferecer a última prenda de Natal aos nossos adeptos, antecipando um final de ano que tem de ser positivo”, afirmou.



O técnico destacou ainda a organização e a juventude da formação tricolor: “O Estrela da Amadora conhece-se bem e sabe defender em bloco, estar junto e sair rápido. Quando tem de ter a bola, faz bem as ligações, movimenta-se com qualidade. Tem uma energia própria da juventude que existe no grupo de trabalho. Olham para este jogo como uma boa forma de também terminar bem o ano. Temos de nos focar no que temos de fazer, manter a dinâmica e os caminhos dos últimos jogos”.



Num balanço do ano civil, Hugo Oliveira recordou o final positivo da época passada, mas não escondeu a insatisfação pelos resultados mais recentes.



“O final da época passada também foi extremamente positivo. Aproximou as gentes de Famalicão da equipa e do processo. O desempenho e os resultados, com o apoio dos adeptos, foram crescentes. As vitórias deram-nos força, para o presente e para o futuro. O presente diz que vimos de duas derrotas que não era o que queríamos, mas temos de olhar para além do resultado quantitativo. Tivemos bons momentos nesses encontros [FC Porto e Benfica], dentro da nossa ideia. Estamos insatisfeitos com os resultados porque somos ambiciosos. Agora, queremos regressar às vitórias. A face de quem ganha não é igual à de quem perde”, salientou.



Hugo Oliveira abordou também o regresso gradual de Óscar Aranda aos relvados, garantindo: “Para nós é uma grande satisfação vê-lo no campo, a voltar devagarinho. Está a seguir o processo de recuperação. Ainda tem muito tempo pela frente, gostaríamos que não fosse assim. Não está connosco dentro do campo, mas está sempre a puxar por nós”.



Por fim, o técnico reforçou a aposta do clube na formação e na valorização interna, garantindo que o Famalicão "olha para o talento de forma transversal" e que "todas as equipas têm as portas abertas em todos os escalões, demonstrando que o clube é um só e pensa da mesma maneira, por isso as portas do plantel profissional estão abertas".



“Olhamos muito para dentro. Os jovens são prova da comunicação e identificação com o projeto de fortalecimento do Famalicão. A comunicação entre equipas técnicas e direção desportiva faz com que tudo flua de forma mais fácil. Não é o resultado quantitativo que é mais importante para nós, mas sim um processo de qualidade, com trabalho e dedicação”, disse.



O Famalicão, sexto classificado, com 23 pontos, recebe este sábado, às 18:00, o Estrela da Amadora, no 14.º lugar, com 15, numa partida da 16.ª jornada da I liga portuguesa de futebol, e que vai ser arbitrada por Luís Godinho, da AF Évora.

