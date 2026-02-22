Famalicão quer regressar às vitórias frente a Casa Pia “num bom momento”

Na antevisão ao encontro, o técnico destacou a recuperação recente da equipa lisboeta, agora orientada por Álvaro Pacheco, que soma quatro jogos consecutivos sem perder.



“Certamente vamos ter um jogo extremamente competitivo, um jogo difícil para nós, perante uma equipa que está num bom momento, com resultados positivos para aquilo que é a sua luta e que teve o impacto da chegada do treinador”, afirmou.



Hugo Oliveira apontou a organização defensiva do Casa Pia como uma das principais dificuldades que o Famalicão terá pela frente.



“É uma equipa extremamente consciente do seu processo defensivo, muito rigorosa e disciplinada, que tem criado muitas dificuldades aos adversários na construção e na criação de oportunidades. Depois, parte muito rápido para o ataque e é muito objetiva a atacar”, explicou.



Apesar disso, o treinador minhoto garantiu que o foco estará sobretudo na própria equipa, que pretende reagir à derrota sofrida na última jornada frente ao Sporting.



“Nós olhamos para nós, para as nossas ideias e ambições. Não gostamos de estar sem ganhar e queremos voltar rapidamente às vitórias”, sublinhou.



O técnico destacou ainda a importância do fator casa e do apoio dos adeptos, num encontro marcado para a noite de segunda-feira.



“Gostamos muito de jogar em casa e de dar alegrias aos nossos adeptos. Queremos dar-lhes um final de dia feliz e um início de semana positivo, com uma boa exibição e a lutar pela vitória”, disse.



Sobre o rendimento da equipa, Hugo Oliveira rejeitou a ideia de diferenças significativas entre jogos em casa e fora.



“Não somos uma equipa com duas caras. Somos uma equipa com uma ideia e tentamos impô-la, quer em casa, quer fora”, referiu.



No plano clínico, o treinador revelou ter praticamente todo o plantel disponível, exceção feita ao médio Óscar, ainda em fase final de recuperação.



“Esta é uma daquelas semanas em que o treinador está feliz, mas tem dor de cabeça. Tirando o Óscar, temos todos os jogadores disponíveis”, afirmou.



Hugo Oliveira confirmou ainda que Aranda já regressou ao trabalho com bola, embora ainda sem integração total na equipa, mostrando-se confiante de que o jogador poderá voltar à competição antes do final da temporada.



Questionado sobre um alegado caso de racismo recentemente no Benfica-Real Madrid, o treinador defendeu prudência e sublinhou o papel educativo do desporto.



“O futebol deve ser uma ferramenta para combater os males da sociedade, como o racismo, a xenofobia ou a homofobia. O caso está a ser investigado e temos de ter humildade para esperar pelas conclusões”, declarou.



O Famalicão, em sétimo, com 32 pontos, recebe na segunda-feira, às 20:15, o Casa Pia, na 13.ª posição, com 22, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por André Narciso, da associação da associação de Setúbal.

