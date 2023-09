Famalicão recebe Arouca na abertura da sexta jornada com o quinto posto em vista

«Na sétima posição, com oito pontos, os mesmos do Casa Pia (sexto colocado), os famalicenses podem, em caso de triunfo, ultrapassar também o Vitória de Guimarães (quinto), que defronta precisamente os casapianos nesta ronda.



No Estádio Municipal de Famalicão, os locais vão medir forças com os arouquenses (11.º posto, seis pontos), que até entraram no campeonato a vencer, mas, nas rondas seguintes, somaram três empates e uma derrota, pelo que não atravessam o melhor momento.



O desafio está agendado para as 20:15 e será dirigido por Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Lisboa.



A I Liga é liderada pelo Boavista, com 13 pontos, os mesmos de Sporting e FC Porto, respetivamente segundo e terceiro. O campeão Benfica é quarto, com 12.



Programa da sexta jornada:



- Sexta-feira, 22 set:



Famalicão – Arouca, 20:15



- Sábado, 23 set:



Estoril Praia – Vizela, 15:30



Moreirense - Farense, 15:30



Casa Pia - Vitória de Guimarães, 18:00



FC Porto - Gil Vicente, 20:30



- Domingo, 24 set:



Desportivo de Chaves - Estrela da Amadora, 15:30



Portimonense – Benfica, 18:00



Sporting de Braga – Boavista, 20:30



- Segunda-feira, 25 set:



Sporting - Rio Ave, 20:15