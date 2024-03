Famalicão recebe Boavista a pensar no 8.º lugar da I Liga

Os famalicenses, que na ronda anterior foram derrotados pelo Arouca (3-2), somam 26 pontos, mais dois do que o Boavista, mas têm ainda um jogo em atraso, frente ao Sporting, que será disputado em data ainda por definir.Já os "axadrezados" sofreram duas derrotas seguidas frente a Sporting de Braga (4-0) e Desportivo de Chaves (2-1) e querem voltar a somar pontos, importantes para fugir aos últimos lugares.O jogo entre Famalicão e Boavista está agendado para as 20h15, no Estádio Municipal de Famalicão, em partida que será dirigida por Fábio Melo.





A turma da casa, comandada por João Pedro Sousa atravessam uma fase com alguns altos e baixos.





Os minhotos não poderão contar com Jhonder Cádiz e Zaydou Youssouf, que completaram a primeira série de amarelos. Puma Rodríguez também não estará disponível, estando a cumprir dois jogos de suspensão.





Os axadrezados vivem uma situação complicada: viram o presidente Vítor Murta demitir-se depois da pesada derrota frente ao SC Braga (4-0) e começam a ver a linha de água cada vez mais próxima.





O técnico Ricardo Paiva, em conferência de antevisão, relativizou os problemas administrativos: "Somos profissionais, tentamos sê-lo todos os dias, na forma como nos apresentamos para trabalhar diariamente".