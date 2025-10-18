Famalicão segue em frente na Taça

O Famalicão adiantou-se no marcador no arranque da segunda, parte por intermédio de Sorriso, aos 46 minutos, sentenciando o triunfo sobre a equipa da Liga 3 com os golos de Mathias de Amorim (55) e Rochinha (78).



O Famalicão garante a presença na quarta eliminatória da Taça de Portugal, cujo alinhamento de jogos já está definido pelo sorteio da FPF.



A equipa comandada por Hugo Oliveira defronta o vencedor do jogo entre o Belenenses e o Estoril Praia, que se disputa este domingo, pelas 18:00, no Estádio do Restelo, em Lisboa.