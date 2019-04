Famalicão sobe à I Liga de futebol 25 anos depois

RTP Comentários 28 Abr, 2019, 17:51 / atualizado em 28 Abr, 2019, 18:12 | Futebol Nacional

O Paços de Ferreira já tinha garantido a subida à I liga na semana passada. Agora o Famalicão junta-se à festa e regressa ao escalão principal do futebol português.





Com três jornadas e nove pontos por disputar na II Liga, o Famalicão ocupa o segundo lugar, com 63 pontos, mais 12 do que Estoril Praia e do que a Académica, acompanhando o Paços de Ferreira na subida à I Liga.







Os famalicenses alcançam a I Liga portuguesa 25 anos depois da última presença no principal escalão sob o comando de Carlos Pinto, que substituiu Sérgio Vieira após a 26.ª jornada e conseguiu a sua segunda subida consecutiva depois do êxito pelo Santa Clara, na época passada.



No total, o clube, que segundo conta a história foi fundado por seis amigos em 21 de agosto de 1931, somava até aqui seis presenças na I Liga e apenas quatro seguidas, nas épocas 1946/47, 1978/79, 1990/91, 1991/92, 1992/93 e 1993/94.



Na última presença entre os 'grandes', o emblema minhoto ficou no 17.º e penúltimo lugar da tabela, sendo despromovido juntamente com o Estoril Praia (18.º), que este ano foi seu adversário direto, e com o Paços de Ferreira (16.º), que já garantiu a subida na jornada anterior.