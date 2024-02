Famalicão-Sporting poderá jogar-se apenas em maio

A única forma do jogo ainda se realizar este mês implica a eliminação dos "leões" na Taça, frente ao Leiria, na próxima quarta-feira. A partir daí a permanência nesta competição e na Liga Europa irá condicionar as datas disponíveis para o acerto do calendário.



O Famalicão-Sporting, a contar para a 20.ª jornada da I Liga pode apenas jogar-se nos dias 15 ou 16 de maio, entre os desafios da penúltima e última jornada do campeonato. E esta hipótese coloca-se se os "leões" tiverem sucesso nas competições a eliminar que disputam, no caso a Taça de Portugal e a Liga Europa, atingindo as semifinais de ambas.



Assim o referido jogo só poderá ser realizado ainda este mês (dias 28 ou 29), numa condição: o Sporting falhar o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal, sendo que esta quarta-feira vai a Leiria discutir a qualificação para essa fase.



Eis as hipóteses que se colocam para a realização do jogo:



28 ou 29 de fevereiro – caso o Sporting não atinja as meias-finais da Taça de Portugal;





6 ou 7 de março - caso o Sporting não participe nos oitavos de final da Liga Europa;





13 ou 14 de março – caso o Sporting não participe nos oitavos de final da Liga Europa;





3 ou 4 de abril - caso o Sporting não dispute as meias-finais da Taça de Portugal;





10 ou 11 de abril - caso Sporting não jogue os quartos de final da Liga Europa;





17 e 18 de abril - caso Sporting não jogue os quartos de final da Liga Europa;





24 de abril - depende do FC Porto não se qualificar para as meias finais da Liga dos Campeões;





2 e 3 de maio - Caso o Sporting não dispute as meias-finais da Liga Europa;





8 e 9 de maio - Caso o Sporting não dispute as meias-finais da Liga Europa;





15 ou 16 de maio - Semana livre entre as duas últimas jornadas da I Liga.