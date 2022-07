Famalicão vence Marítimo como golos de De La Fuente e Brazão

De La Fuente e Pedro Brazão foram os autores dos golos que deram a vitória à equipa famalicense no segundo jogo-treino do dia.



Da parte da manhã, os famalicenses já haviam realizado uma partida com o Paços de Ferreira, na qual foram derrotados com um golo do reforço brasileiro Arthur Sales.



O plantel famalicense vai gozar, no domingo, um dia de folga, regressando ao trabalho na próxima segunda-feira.



No dia 26 de julho, terça-feira, o clube vai abrir as portas do estádio aos adeptos para poderem assistir ao treino da equipa principal e, no dia 29, realiza-se a apresentação aos sócios, no Parque da Devesa.