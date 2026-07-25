Famalicão vence Tondela por 1-0 antes da participação na Como Cup

A formação orientada por Carlos Carvalhal somou mais um triunfo na pré-temporada, antes de prosseguir a preparação em Itália, onde vai participar na Como Cup.



O torneio internacional arranca na terça-feira, com o Famalicão a defrontar os ingleses do Crystal Palace, seguindo-se um encontro com os franceses do Lens.



A equipa minhota continua ainda sem derrotas nem golos sofridos nesta pré-época, sendo que a estreia oficial está agendada para 07 de agosto, em casa do Estoril Praia, no encontro inaugural da I Liga 2026/27.



