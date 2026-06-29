Farense anuncia saída do avançado Marco Matias após quatro épocas

“Obrigado por tudo, Marco Matias. 125 jogos, 14 golos, 24 assistências. Uma subida de divisão. Incontáveis momentos que ficarão para a história”, escreveu o emblema de Faro sobre o seu capitão, numa mensagem de despedida divulgada nas redes sociais.



A formação algarvia agradeceu ao extremo de 37 anos “pela dedicação, pelo profissionalismo dentro e fora de campo e pela forma” como honrou “a camisola e a braçadeira de capitão”.



“O teu nome ficará para sempre ligado à nossa história. Desejamos-te as maiores felicidades para o futuro”, refere o Farense.



Marco Matias chegou ao Farense em 2022, oriundo do Nacional, e contribuiu para uma subida de divisão logo na primeira temporada, tendo sido titular nas duas épocas seguintes na I Liga, estatuto que perdeu na época transata, já no segundo escalão.



O Farense, que avança para a segunda época consecutiva na II Liga, novamente sob orientação de José Faria, inicia a pré-época na segunda-feira, com os habituais exames médicos, e tem o primeiro treino marcado para quarta-feira.