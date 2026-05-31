Futebol Nacional
Farense continua na II Liga
O Farense assegurou no sábado a derradeira vaga na II Liga com um 0-0 na segunda mão do play-off, no terreno do desafiante Belenenses, que voltou a falhar a subida aos escalões profissionais.
Após um triunfo tangencial por 1-0 em casa, o Farense soube aguentar a margem e segue no escalão secundário, apesar do 16.º e antepenúltimo lugar, enquanto o Belenenses voltou a desperdiçar a subida no play-off, pelo segundo ano seguido.
Num Estádio do Restelo, em Lisboa, bem composto no apoio aos ‘azuis’, a partida ficou pautada por equilíbrio, com o Belenenses a crescer durante a primeira parte e o Farense a dispor das primeiras oportunidades de maior perigo durante o duelo.
Um grande remate de Miguel Menino, aos 11 minutos, acertou em cheio no poste, com os disparos de Leonardo Oliveira, aos 20, e André Candeias, aos 32, a testarem ainda a atenção do guarda-redes Guilherme Oliveira nos principais lances dos algarvios.
A vontade do Belenenses em reverter a desvantagem demonstrou-se com grandes jogadas, mas sem conseguir enquadrar com a baliza, como nos remates de Diogo Paulo, aos 27, Bruninho, aos 36, e Afonso Afonso, aos 45+1, sem desfazer o ‘nulo’.
Na segunda parte, o Belenenses ainda foi capaz de ‘encostar’ mais o Farense ao seu último terço defensivo, com muita luta pela posse de bola, mas esbarrava na organização e coesão algarvia, a aguentar a vantagem mínima com muito afinco.
João Gastão teve na cabeça o golpe ‘fatal’, mas o desvio subtil ao cruzamento de João Lucas rasou o poste mais distante, aos 69, com Diogo Paulo também a atirar à entrada da área, pelo corredor central, pouco depois, mas saiu por cima do alvo.
Os ‘azuis’ do Restelo bem procuraram esse golo por entre um ‘mar’ de pernas que povoava a área do Farense, mas, com os nervos ‘à flor da pele’ nos dois conjuntos, o ‘nulo’ acabou por persistir, para gáudio de adeptos e da equipa do clube de Faro.
Jogo realizado no Estádio do Restelo, em Lisboa.
Belenenses – Farense, 0-0.
Equipas:
- Belenenses: Guilherme Oliveira, João Machado, Afonso Pinto, Nuno Tomás (Wilson Eduardo, 83), João Lucas (David Rebelo, 72), Diogo Paulo, Tiago Morgado (Diogo Cabral, 61), Diogo Leitão (Afonso Valente, 83), Afonso Afonso, Bruninho (Evandro Barros, 72) e João Gastão.
(Suplentes: Gonçalo Pinto, Miguel Bandarra, Jorge Teixeira, Cuca, Afonso Valente, Evandro Barros, Wilson Eduardo, David Rebelo e Diogo Cabral).
Treinador: Gonçalo Brandão.
- Farense: Brian Araújo, Rúben Fernandes, Cláudio Falcão, Derick Poloni (Jaiminho, 83), Alex Pinto, Yannick Semedo (Bruno Almeida, 72), Miguel Menino (Alysson, 83), Toni Herrero, André Candeias (Marco Matias, 90+4), Assane Ndiaye e Leonardo Oliveira (Anthony Carter, 72).
(Suplentes: Miguel Carvalho, Alysson, Rafael Teixeira, Bruno Almeida, Jaiminho, Marco Matias, Rui Costa, Anthony Carter e Darío Poveda).
Treinador: José Faria.
Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Yannick Semedo (45+4), Afonso Afonso (61), Diogo Paulo (67) e Cláudio Falcão (77).
Assistência: Cerca de 12.000 espectadores.
Num Estádio do Restelo, em Lisboa, bem composto no apoio aos ‘azuis’, a partida ficou pautada por equilíbrio, com o Belenenses a crescer durante a primeira parte e o Farense a dispor das primeiras oportunidades de maior perigo durante o duelo.
Um grande remate de Miguel Menino, aos 11 minutos, acertou em cheio no poste, com os disparos de Leonardo Oliveira, aos 20, e André Candeias, aos 32, a testarem ainda a atenção do guarda-redes Guilherme Oliveira nos principais lances dos algarvios.
A vontade do Belenenses em reverter a desvantagem demonstrou-se com grandes jogadas, mas sem conseguir enquadrar com a baliza, como nos remates de Diogo Paulo, aos 27, Bruninho, aos 36, e Afonso Afonso, aos 45+1, sem desfazer o ‘nulo’.
Na segunda parte, o Belenenses ainda foi capaz de ‘encostar’ mais o Farense ao seu último terço defensivo, com muita luta pela posse de bola, mas esbarrava na organização e coesão algarvia, a aguentar a vantagem mínima com muito afinco.
João Gastão teve na cabeça o golpe ‘fatal’, mas o desvio subtil ao cruzamento de João Lucas rasou o poste mais distante, aos 69, com Diogo Paulo também a atirar à entrada da área, pelo corredor central, pouco depois, mas saiu por cima do alvo.
Os ‘azuis’ do Restelo bem procuraram esse golo por entre um ‘mar’ de pernas que povoava a área do Farense, mas, com os nervos ‘à flor da pele’ nos dois conjuntos, o ‘nulo’ acabou por persistir, para gáudio de adeptos e da equipa do clube de Faro.
Jogo realizado no Estádio do Restelo, em Lisboa.
Belenenses – Farense, 0-0.
Equipas:
- Belenenses: Guilherme Oliveira, João Machado, Afonso Pinto, Nuno Tomás (Wilson Eduardo, 83), João Lucas (David Rebelo, 72), Diogo Paulo, Tiago Morgado (Diogo Cabral, 61), Diogo Leitão (Afonso Valente, 83), Afonso Afonso, Bruninho (Evandro Barros, 72) e João Gastão.
(Suplentes: Gonçalo Pinto, Miguel Bandarra, Jorge Teixeira, Cuca, Afonso Valente, Evandro Barros, Wilson Eduardo, David Rebelo e Diogo Cabral).
Treinador: Gonçalo Brandão.
- Farense: Brian Araújo, Rúben Fernandes, Cláudio Falcão, Derick Poloni (Jaiminho, 83), Alex Pinto, Yannick Semedo (Bruno Almeida, 72), Miguel Menino (Alysson, 83), Toni Herrero, André Candeias (Marco Matias, 90+4), Assane Ndiaye e Leonardo Oliveira (Anthony Carter, 72).
(Suplentes: Miguel Carvalho, Alysson, Rafael Teixeira, Bruno Almeida, Jaiminho, Marco Matias, Rui Costa, Anthony Carter e Darío Poveda).
Treinador: José Faria.
Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Yannick Semedo (45+4), Afonso Afonso (61), Diogo Paulo (67) e Cláudio Falcão (77).
Assistência: Cerca de 12.000 espectadores.
(Com Lusa)