Farense derrota fora o FC Porto B e soma segunda vitória

A equipa algarvia adiantou-se no marcador aos 22 minutos com um golo de Cláudio Falcão, Tiago Andrade empatou aos 34, Mattheus Oliveira, de livre direto, recolocou o Farense na frente, e Derick Poloni fez o resultado final aos 90+5 minutos.



Cuba foi o autor do primeiro remate, aos cinco minutos, que João Afonso defendeu com segurança, e Toni Herrero, um minuto depois, cruzou largo da esquerda e André Candeias surgiu bem colocado para alvejar a baliza portista com êxito, mas cabeceou sobre a barra.



A equipa algarvia continuou a rondar a baliza portista e exemplo disso foi o remate forte de Miguel Menino aos 18 minutos que João Afonso sacudiu para a frente, tendo João Resende tentado aproveitar a sobra, mas em vão porque se desequilibrou e a bola foi para fora.



Na sequência de um canto cobrado por Miguel Menino no lado esquerdo, Cláudio Falcão cabeceou junto ao primeiro poste e surpreendeu João Afonso fazendo a bola entrar na baliza entre o poste e o guarda-redes portista.



O golo fazia justiça a um Farense com maior caudal atacante do que o FC Porto B, mas a reação da equipa local foi imediata e traduziu-se num remate do lateral direito Duarte Cunha, mas sem a pontaria desejada. Pouco depois, em lance de pura inspiração individual, o FC Porto empatou aos 34 minutos através de um remate cruzado e muito colocado de Tiago Andrade, sem hipótese para Buntic.



A segunda parte começou com o Farense ameaçado, tendo o médio Matheus Oliveira forçado João Afonso a uma boa defesa, mas o mesmo jogador redimiu-se aos 48 minutos fazendo o 2-1 na cobrança exemplar de um livre.



Matheus Oleira voltou a ser protagonista aos 52 minutos quando desaproveitou, com um remate muito por alto, uma grande de penalidade assinalada por falta cometida por Luís Gomes quando tentava desarmar João Resende.



Melnichenka teve tudo para empatar quando, isolado, acorreu a um bom cruzamento da direita aos 78 minutos, mas cabeceou para fora, no que foi exemplo flagrante da total desinspiração portista neste encontro.



Derick Poloni fez o 3-1 final com um remate colocado aos 90+5 minutos, que não deu hipótese a João Afonso e fez justiça à produção ofensiva do Farense.