Farense empata em Oliveira de Azeméis

No Estádio do Futebol Clube de Vizela, fruto da impossibilidade do Estádio Carlos Osório e do Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, acolherem o desafio, a formação ‘repescada’ para o segundo escalão chegou à vantagem aos 19 minutos, numa grande penalidade convertida por Bura, com o conjunto recém-despromovido a repor a igualdade ao ‘cair do pano’.



Num embate entre duas equipas com blocos de cinco defesas, o guarda-redes dos algarvios, Ricardo Velho, foi o protagonista da primeira parte, ao negar o golo a Diogo Pereira e a João Silva, aos 12 minutos, e novamente a João Silva, aos 16, antes da grande penalidade, assinalada por braço na bola de Rúben Fernandes.



Em desvantagem, o conjunto de Faro tornou-se mais ofensivo, desferindo vários cruzamentos para a área contrária, quase sempre anulados pela equipa de Oliveira de Azeméis, que voltou a ser perigosa aos 41 minutos, quando o remate de Pedro Martelo esbarrou, de novo, em Ricardo Velho.



Apesar do ‘calafrio’ aos 72 minutos, com Ricardo Velho a negar o golo a Bruno Silva, o Farense dominou a etapa complementar e ameaçou igualar num cabeceamento à trave de Lucas d’Agrella, aos 67 minutos, e num remate de Rui Costa, aos 86.



Aos 90 minutos, e após canto de Derick Poloni, Falcão desferiu um cabeceamento certeiro, agarrado para lá da linha de baliza por Ricardo Ribeiro, e selou o resultado de um desafio em que Jorge Pinto se estreou como técnico da Oliveirense e Jorge Silas como ‘timoneiro’ dos algarvios.







Jogo no Estádio do Futebol Clube de Vizela.



Oliveirense - Farense, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Bura, 19 minutos (grande penalidade).



1-1, Cláudio Falcão, 90.







Equipas:



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Douglas Borel (Lucas Henrique, 54), Vasco Santos, Bura, Namora, Armando Lopes, Diogo Pereira (Tomoya Takahashi, 82), Sabino, João Silva, Bruno Silva (Foe-Ondoa, 82) e Pedro Martelo (Miguel Monteiro, 63).



(Suplentes: Nital Greis, Tyler, Simão Martins, Tomoya Takahashi, Foe-Ondoa, Lucas Henrique, João Adriano, Miguel Monteiro e Joanderson).



Treinador: Jorge Pinto.



- Farense: Ricardo Velho, Rivaldo Morais (Toni Herrero, 46), Franco Romero (Lucas d’Agrella, 46), Cláudio Falcão, Rúben Fernandes, Derick Poloni, Yannick Semedo (Nikola Gjorgjev, 70), Miguel Menino (Rafinha, 61), Bruno Almeida (André Candeias, 61), Marco Matias e Rui Costa.



(Suplentes: Miguel Carvalho, Fran Delgado, Lucas d’Agrella, Toni Herrero, Geovanny, Rafinha, André Candeias, Nikola Gjorgjev e Cuba).



Treinador: Jorge Silas.







Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rivaldo (02), Miguel Menino (24), Franco Romero (25), Cláudio Falcão (43), Rúben Fernandes (46), Ricardo Ribeiro (52) e Vasco Santos (90+2).



Assistência: 304 espetadores.