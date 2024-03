Farense está preparado para Vizela que vai encarar jogo como uma final

“Para o Vizela vai ser um jogo muito importante, uma das primeiras finais que têm nestes últimos 10 jogos, em que tudo farão para levar de vencida”, afirmou José Mota sobre o adversário, 18.º e último classificado, a quatro pontos da vaga no play-off de manutenção.



Sem vencer há cinco encontros na I Liga, os algarvios sabem que vão ter pela frente “um jogo extremamente difícil”, de acordo com o técnico, em declarações divulgadas pelo emblema de Faro.



“Eu conheço muito bem aquele clube, as suas gentes, sei perfeitamente a forma como vão encarar este jogo com o Farense e, portanto, antevejo grandes dificuldades”, referiu José Mota.



O treinador elogiou os bons jogadores dos minhotos, mas também “a alma e a mística” do clube e dos seus adeptos.



“Temos de estar preparados para um jogo, não só muito difícil, mas também com grau de dificuldade muito grande. E teremos de ter capacidade e lucidez ao nível de jogo, mas também um sacrifício enorme”, vincou.



O Farense, prosseguiu, terá de estar preparado, “não só para as virtudes da equipa adversária”, mas também para aquilo que terá de fazer no terreno do lanterna-vermelha.



O bom desempenho no Estádio José Alvalade, em Lisboa, apesar da derrota com o Sporting (3-2) na jornada anterior, pode constituir um estímulo para os algarvios.



“Podíamos e devíamos, em vários momentos desse mesmo jogo, ser melhores, mas também é verdade que, depois, tivemos uma postura que me agradou, uma atitude competitiva muito forte e conseguimos, durante um bom período, tornar o resultado numa incógnita. Isso agradou-me. Quero uma equipa competitiva, se possível desinibida, e isso foi o que se passou em alguns momentos com o Sporting”, argumentou José Mota.



Vizela, 18.º e último classificado, com 18 pontos, e Farense, 11.º, com 26, defrontam-se no sábado, às 15:30, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, em Vizela, com arbitragem de Bruno Pires Costa, da associação de Viana do Castelo.