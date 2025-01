Farense focado em dar “resposta forte” na receção ao Rio Ave

“Sabemos que o Rio Ave é uma equipa bem organizada e que possui um plantel de enorme qualidade, mas estamos focados em dar uma resposta forte dentro de campo”, afirmou o técnico, nas curtas declarações divulgadas pelo emblema algarvio.



Nas últimas oito jornadas, o Farense, que leva três empates consecutivos, perdeu somente uma vez, tendo conseguido sair da zona de despromoção direta.



“Cada ponto é crucial e a energia dos nossos adeptos, assim como o apoio no nosso estádio, será fundamental para nos impulsionar rumo ao objetivo de vencer”, salientou Tozé Marreco.



Farense, 16.º classificado, com 15 pontos, e Rio Ave, 12.º, com 20, defrontam-se no sábado, às 15:30, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.