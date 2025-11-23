Farense goleia Silves em confronto algarvio e passa aos ‘oitavos’ da Taça

No jogo da quarta ronda da prova, marcaram para a equipa da casa Rui Costa (16 e 48 minutos), Darío Poveda (52 e 64), que assinou um ‘chapéu’ de meio-campo no melhor golo da tarde, e Franco Romero (90).



Mateus Vieira igualou de forma momentânea (43) para os visitantes, únicos representantes dos escalões distritais nesta ronda, que terminaram reduzidos a 10 unidades após a expulsão de Rofino Có (90).



A equipa de Faro entrou a dominar e criou perigo por Toni Herrero, com resposta de Zé Miguel, que atirou forte para defesa de Tannander para o poste, antes de Rui Costa ter inaugurado o marcador.



Em vantagem, os locais reduziram o ritmo e foram ‘castigados’ pelo golo do empate, num ‘tiro’ forte de Mateus Vieira, ‘em cima’ do intervalo.



O arranque do segundo tempo voltou a mostrar um Farense mais forte, que ‘acelerou’ e deixou o rumo do jogo praticamente ‘selado’ com dois golos no espaço de quatro minutos, por intermédio de Rui Costa e Darío Poveda.



Poveda ‘bisou’ com um excelente remate do meio-campo, aproveitando o adiantamento de Keven Lopes, e Franco Romero marcou o último golo, após combinação com Ndiaye, já perto do ‘apito’ final.

