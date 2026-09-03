Farense pede adiamento do jogo com o Chaves por surto viral no plantel

(Com Lusa)

Este pedido, que começou a ser tratado na quarta-feira, já deu entrada na Liga Portuguesa de Futebol Profissional e deverá ter uma decisão final ainda durante o dia de hoje.O treino que estava marcado para esta manhã foi cancelado, sendo já vários os jogadores a contas com febre, diarreia e vómitos.O quadro viral começou ainda na semana passada, antes do jogo frente ao Sporting B a contar para a quarta jornada da II Liga, que os algarvios perderam por 2-1.André Candeias, extremo do Farense, ficou de fora desse encontro e os sintomas foram-se alastrando a diversos atletas que estão a ter acompanhamento médico.Segundo fonte da SAD do Farense, o plantel "não reúne" as condições para disputar o jogo, agendado para o Estádio de São Luís, em Faro, às 14:00.O Farense, orientado por José Faria, ocupa o quinto lugar da II Liga, com sete pontos, tendo somado duas vitórias um empate e uma derrota.