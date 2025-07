Farense perde dois jogos particulares com equipas da Liga 3

No primeiro jogo do dia para a formação de Faro, David Rebelo e Evandro Barros assinaram os golos do triunfo do Belenenses.



Frente ao Amora, o capitão Marco Matias e André Candeias foram os marcadores dos golos do Farense, que não evitou mais um desaire.



Os algarvios, orientados pelo novo treinador Silas, registam duas vitórias, três empates e quatro derrotas na pré-temporada, iniciando a II Liga em 11 de agosto, às 18:00, com uma visita ao reduto da Oliveirense.