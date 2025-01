Farense rescinde contratos com Talys e Velásquez

“Agradecemos todo o empenho ao longo do tempo que representaram o nosso emblema e desejamos muita sorte para o seu futuro profissional e pessoal”, referiu o emblema de Faro em comunicado sobre os dois jogadores.Após 16 jornadas, o Farense ocupa o 16.º lugar na I Liga de futebol masculino, com 13 pontos, deslocando-se ao reduto do Santa Clara no domingo, às 15:30, para a 17.ª ronda, última da primeira volta do campeonato.