Farense soma primeiro triunfo da pré-época em Setúbal

Os avançados Gabriel Barbosa e João Gastão, ambos reforços para a nova temporada, assinaram os dois golos que permitiram o triunfo dos algarvios perante a formação do quarto escalão.



A equipa orientada por José Faria já tinha somado dois empates na pré-época, frente aos ingleses do Middlesbrough (2-2) e ao Sporting B (1-1).



O Farense estreia-se na II Liga com a receção ao Torreense, detentor da Taça de Portugal, no dia 09 de agosto.