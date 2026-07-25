Futebol Nacional
Farense soma primeiro triunfo da pré-época em Setúbal
O Farense, da II Liga de futebol, somou hoje a primeira vitória da pré-época, ao bater por 2-1 o Vitória de Setúbal, no Estádio do Bonfim, reduto da equipa que vai competir no Campeonato de Portugal.
Os avançados Gabriel Barbosa e João Gastão, ambos reforços para a nova temporada, assinaram os dois golos que permitiram o triunfo dos algarvios perante a formação do quarto escalão.
A equipa orientada por José Faria já tinha somado dois empates na pré-época, frente aos ingleses do Middlesbrough (2-2) e ao Sporting B (1-1).
O Farense estreia-se na II Liga com a receção ao Torreense, detentor da Taça de Portugal, no dia 09 de agosto.
A equipa orientada por José Faria já tinha somado dois empates na pré-época, frente aos ingleses do Middlesbrough (2-2) e ao Sporting B (1-1).
O Farense estreia-se na II Liga com a receção ao Torreense, detentor da Taça de Portugal, no dia 09 de agosto.