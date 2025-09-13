Farense triunfa em Matosinhos
O Farense impôs a segunda derrota consecutiva ao Leixões na II Liga ao vencer fora a equipa de Matosinhos por 2-0, em jogo da quinta jornada da prova.
Depois de uma primeira parte sem golos e na qual o Farense foi sempre superior, a equipa orientada por Jorge Silas adiantou-se no marcador através de uma recarga de Dorregaray aos 72 minutos e sentenciou o jogo já nos descontos, aos 90+2, por Poloni.
O Farense aproximou-se com perigo da baliza leixonense logo aos nove minutos, tendo então ganhado um canto, e dispôs de uma clara ocasião de golo aos 17, num lance em que Sangare assistiu Jaime e este, isolado, rematou e só não marcou por Miguel Morro efetuou uma grande defesa.
O Leixões sentiu enormes dificuldades para se libertar da teia que o Farense montou a meio-campo e deu-se mal com as acelerações de Jaime Pinto na direita.
Marco Matias introduziu a bola na baliza do Leixões aos 28 minutos, depois de um cruzamento tenso da direita, mas o lance acabou por ser invalidado por fora de jogo e depois de uma demorada intervenção do videoárbitro.
O Farense voltou a estar muito perto do golo aos 28 minutos num lance em que Sangaré fez tudo bem menos acertar na baliza com esta a escassos metros do seu pé direito.
O Leixões deu um ar da sua graça já com o intervalo à vista e num livre direto batido por Kanuric que Bruno Araújo defendeu com os punhos e, pouco depois, com um ataque em que Werton deitou tudo a perder devido a um drible inconsequente.
O Farense criou perigo aos 48 minutos e o Leixões continuou a evidenciar grandes dificuldades para sair do seu meio-campo e estancar o futebol apoiado e seguro do Farense, que demonstrou desde o primeiro minuto que queria os três pontos deste jogo.
Miguel Morro negou o golo a Sangaré aos 57 minutos e o Leixões, finalmente, apresentou algumas melhoras com as entradas de Bica e Serif, mas insuficientes e breves ante um Farense ambicioso, coeso na defesa e perigoso no contra-ataque.
Os algarvios marcaram precisamente depois de um rápido contra-ataque em que Rafael Teixeira atirou forte e Miguel Morro defendeu para o seu lado direito, tendo Dorregaray aproveitado e recargado com êxito para a baliza deserta.
O Leixões tentou reagir, mas foi o Farense que fez o 2-0 aos 90+2 minutos depois de novo contra-ataque, este conduzido por Poloni quase sem oposição e finalizdo pelo mesmo jogador com um remate rasteiro para o 2-0, com Miguel Morro a deixar passar a bola sob o seu corpo.
Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.
Leixões – Farense, 0-2.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
0-1, Doregaray, aos 72 minutos.
0-2, Miguel Morro, 90+2.
Equipas:
- Leixões: Miguel Morro, Salvador Agra, Lourenço Henriques, Rafael Santos, Simão, Ângelo Neto, Kanuric (Werton,38) Yahaya (Serif, 59), Cláudio Araújo (Paulo Alves, 78), Paulité (Bica, 58) e Ricardo Valente (Bryan Rochez, 78).
(Suplentes: Igor Stefanovic, Naldo, Paulo Alves, Werton, Bica, Zag, Serif Nhaga, Bryan Róchez e António Gonçalves).
Treinador: João Nuno Fonseca.
- Farense: Brian Araújo, D’Agrella (Duarte Furtado, 77), Franco Romero, Alysson, Toni Herrero, Assane Ndiaye (Yannick Semedo, 66), Cláudio Falcão, Rafael Teixeira (Menino, 77), Marco Matias, Sangare (Poloni, 58) e Jaime Pinto (Dorregaray, 66).
(Suplentes: Tannander, Poloni, Menino, Gio, Candeias, Yannick Semedo, Nikola Gjorgjev, Diego Dorregaray e Duarte Furtado).
Treinador: Jorge Silas.
Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Alysson (40), Marco Matias (76), Menino (78), Cláudi Falcão (83), Paulo Alves (90).
Assistência: 2.557 espetadores.
