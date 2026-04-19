Futebol Nacional
Farense triunfa em Vizela
O Farense venceu o Vizela por 2-0, em jogo da 30.ª jornada da II Liga, somando três pontos importantes na luta pela permanência, perante um adversário que segue na disputa pela subida.
Num encontro equilibrado e com duas equipas abertas na abordagem, o Farense acabaria por chegar à vantagem aos 31 minutos, por Cláudio Falcão, que aproveitou da melhor forma um erro do guarda-redes vizelense na sequência de um pontapé de canto cobrado por Semedo, cabeceando para o fundo das redes.
O Vizela reagiu e esteve perto de empatar aos 40 minutos, quando Fortuné rematou dentro da área, mas Rúben Fernandes cortou a bola em cima da linha de golo.
Na segunda parte, o Vizela voltou a entrar mais pressionante e esesteve perto do golo em duas ocasiões, por Mörschel e Fortuné, enquanto o FArense respondeu por Anthony CArter, que mandou a bola à barra, aos 67.
Aos 90+2 minutos, Jaiminho, lançado em profundidade por Carter, aproveitou uma falha defensiva e, isolado perante o guarda-redes, não desperdiçou, fixando o resultado final em 2-0.
Até ao apito final, o Vizela ainda tentou reduzir, com Lacava a obrigar o guarda-redes a uma grande defesa e Yann Kitala a ver um remate ser cortado sobre a linha de golo por Toni Herrero.
Com este resultado, o Vizela mantém-se no quinto lugar, com 44 pontos, enquanto o Farense sai da zona de despromoção, subindo ao 14.º posto, com 35.
Jogo disputado no Estádio do Futebol Clube de Vizela.
Vizela – Farense, 0-2.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Cláudio Falcão, 31 minutos.
0-2, Jaiminho, 90+2.
Equipas:
- Vizela: Gomis, Ítalo Henrique (Kitala, 80), Luís Rocha, Hristov, Morschel, Moha Moukhliss (Bastunov, 78), Rodrigo Ramos (Jójó, 46), Ivanov (Busnic, 60), Damien Loppy (Thio, 60), Lacava e Fortuné.
(Suplentes: Ruly Garcia, José Sampaio, Rhyner, Jota Gonçalves, Jójó, Busnic, Bastunov, Kitala e Thio).
Treinador: Ronald Molina.
- Farense: Brian Araújo, Rúben Fernandes, Poloni, Toni Herrero, Alex Pinto, Cláudio Falcão, Yannick Semedo, Miguel Menino (Rafael Pontelo, 90+4), Ndiaye (Jaiminho, 66), André Candeias (Darío, 78) e Leonardo Oliveira (Anthony Carter, 66).
(Suplentes: Miguel Carvalho, Rafael Pontelo, Dário Miranda, Rafael Teixeira, Jaiminho, Anthony Carter, Rui Costa, Darío, Balla Sangaré).
Treinador: José Faria.
Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Ndiaye (38), Ítalo Henrique (56), Fortuné (82), Luís Rocha (85), Anthony Carter (90+7) e Jaiminho (90+9).
Assistência: 1.647 espetadores.
O Vizela reagiu e esteve perto de empatar aos 40 minutos, quando Fortuné rematou dentro da área, mas Rúben Fernandes cortou a bola em cima da linha de golo.
Na segunda parte, o Vizela voltou a entrar mais pressionante e esesteve perto do golo em duas ocasiões, por Mörschel e Fortuné, enquanto o FArense respondeu por Anthony CArter, que mandou a bola à barra, aos 67.
Aos 90+2 minutos, Jaiminho, lançado em profundidade por Carter, aproveitou uma falha defensiva e, isolado perante o guarda-redes, não desperdiçou, fixando o resultado final em 2-0.
Até ao apito final, o Vizela ainda tentou reduzir, com Lacava a obrigar o guarda-redes a uma grande defesa e Yann Kitala a ver um remate ser cortado sobre a linha de golo por Toni Herrero.
Com este resultado, o Vizela mantém-se no quinto lugar, com 44 pontos, enquanto o Farense sai da zona de despromoção, subindo ao 14.º posto, com 35.
Jogo disputado no Estádio do Futebol Clube de Vizela.
Vizela – Farense, 0-2.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Cláudio Falcão, 31 minutos.
0-2, Jaiminho, 90+2.
Equipas:
- Vizela: Gomis, Ítalo Henrique (Kitala, 80), Luís Rocha, Hristov, Morschel, Moha Moukhliss (Bastunov, 78), Rodrigo Ramos (Jójó, 46), Ivanov (Busnic, 60), Damien Loppy (Thio, 60), Lacava e Fortuné.
(Suplentes: Ruly Garcia, José Sampaio, Rhyner, Jota Gonçalves, Jójó, Busnic, Bastunov, Kitala e Thio).
Treinador: Ronald Molina.
- Farense: Brian Araújo, Rúben Fernandes, Poloni, Toni Herrero, Alex Pinto, Cláudio Falcão, Yannick Semedo, Miguel Menino (Rafael Pontelo, 90+4), Ndiaye (Jaiminho, 66), André Candeias (Darío, 78) e Leonardo Oliveira (Anthony Carter, 66).
(Suplentes: Miguel Carvalho, Rafael Pontelo, Dário Miranda, Rafael Teixeira, Jaiminho, Anthony Carter, Rui Costa, Darío, Balla Sangaré).
Treinador: José Faria.
Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Ndiaye (38), Ítalo Henrique (56), Fortuné (82), Luís Rocha (85), Anthony Carter (90+7) e Jaiminho (90+9).
Assistência: 1.647 espetadores.
(Com Lusa)