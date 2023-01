Farense vence Benfica B reduzido a 10 num `festival` de golos

Cristian Ponde (10 e 48 minutos), Elves Baldé (27) e Pedro Henrique (37 e 57) marcaram os golos dos algarvios, enquanto Henrique Araújo (17) e Gerson Sousa (21) assinaram os tentos 'encarnados', reduzidos a 10 unidades no primeiro minuto da segunda parte.



O Farense, segundo classificado, com 34 pontos, alargou para sete a diferença pontual para os perseguidores, enquanto o Benfica B, que somou a quarta derrota seguida, ocupa o nono lugar, com 22.



Nos primeiros 10 minutos, o jogo esteve calmo mas o primeiro golo do jogo, para os algarvios, aos 10 minutos, abriu caminho a uma primeira parte 'louca', com um total de cinco tentos e duas reviravoltas no marcador.



O luso-romeno Cristian Ponde colocou os algarvios na frente do marcador, após jogada do lateral Abner pela esquerda, mas os 'encarnados' deram a volta: Henrique Araújo, que se apresentou no eixo do ataque 'encarnado', empatou de cabeça aos 17 após cruzamento de Gerson Sousa, que assinou o segundo tento, aos 21, num remate de longe em que Rafael Defendi 'ficou mal na fotografia'.



A 'história' da primeira metade registou a segunda reviravolta no marcador, com o Farense a celebrar um 'míssil' de fora da área de Elves Baldé (27) e uma excelente jogada de Pedro Henrique na área, antes de assinar o remate certeiro (37).



O reinício da partida foi aziago para os 'encarnados', que, após um passe atrasado mal medido na saída de bola, ficaram reduzidos a dez unidades passavam apenas 10 segundos de jogo.



O central Lacroix derrubou o isolado Pedro Henrique 'em cima' da grande área e viu o cartão vermelho direto, com Cristian Ponde a 'bisar' na marcação do respetivo livre direto (48).



Motivado pela entrada feliz, o Farense foi à procura de mais, surgindo aos 57 minutos o segundo 'bis' da partida, pelo brasileiro Pedro Henrique, confirmando junto à linha de baliza um 'chapéu' que tinha saído curto.



Com o Benfica B 'perdido' em campo, o guarda-redes Samuel Soares ainda evitou que o resultado atingisse números mais exagerados, travando as tentativas de Marco Matias (58) e Pedro Henrique (65), enquanto, do outro lado, Rafael Defendi evitou o remate de Pedro Santos (83).







Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.



Farense - Benfica B, 5-2.



Ao intervalo: 3-2.



Marcadores:



1-0, Cristian Ponde, 10 minutos.



1-1, Henrique Araújo, 17.



1-2, Gerson Sousa, 21.



2-2, Elves Baldé, 27.



3-2, Pedro Henrique, 37.



4-2, Cristian Ponde, 48.



5-2, Pedro Henrique, 57.







Equipas:



- Farense: Rafael Defendi, Talocha, Cláudio Falcão (Muscat, 66), Robson, Abner (Diogo Viana, 83), Vítor Gonçalves, Fabrício Isidoro (Mattheus Oliveira, 74), Cristian Ponde (Bandarra, 74), Marco Matias, Elves Baldé (Rui Costa, 66) e Pedro Henrique.



(Suplentes: Ricardo Velho, Muscat, Marcos Paulo, Lucão, Bandarra, Diogo Viana, Rui Costa, Mattheus Oliveira e Belloumi).



Treinador: Vasco Faísca.



- Benfica B: Samuel Soares, João Tomé (Filipe Cruz, 80), Tiago Coser (Diogo Capitão, 62), Lacroix, Rafael Rodrigues, Jevsenak, Paulo Bernardo (Maestro, 62), Cher Ndour, Gerson Sousa (Pedro Santos, 77), Henrique Pereira (Luís Resende, 77) e Henrique Araújo.



(Suplentes: Pedro Souza, João Resende, Ricardo Teixeira, Diogo Capitão, Maestro, Filipe Cruz, Pedro Santos, Luís Hemir e Diego Moreira).



Treinador: Luís Castro.







Árbitro: David Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Henrique (29) e Tiago Coser (29). Cartão vermelho direto para Lacroix (46).



Assistência: Cerca de 3.500 espetadores.