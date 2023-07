Farense vence equipa de sub-23 no primeiro teste da pré-época

O Farense bateu hoje a equipa de sub-23, por 1-0, com um golo do médio Seruca, no primeiro jogo particular da pré-época 2023/24 da equipa promovida este ano à I Liga portuguesa de futebol.

Os algarvios não revelaram o ‘onze’ inicial nem pormenores sobre os reforços utilizados pelo treinador José Mota na partida disputada na academia do Farense, situada no vizinho concelho de São Brás de Alportel.



Até ao momento, o emblema de Faro já garantiu o guarda-redes Luiz Felipe (ex-Vizela), os defesas Artur Jorge (ex-Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos) e Talys Oliveira (ex-Slaven Belupo, Croácia) e o médio Rafael Barbosa (ex-Tondela).



O próximo jogo particular do Farense será contra os sauditas do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, estando marcado para sexta-feira, no Estádio Algarve, às 20:30.