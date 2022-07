Farense vence equipa sub-23 em dois treinos conjuntos

Na manhã de hoje, à porta fechada, na academia do emblema algarvio, no concelho vizinho de São Brás de Alportel, a equipa principal derrotou os mais jovens por 3-0, com golos de Pedro Henrique, que ‘bisou’, e Cristian Ponde, informou o clube de Faro.



Ao final da tarde, no Estádio de São Luís, em Faro, mas à porta aberta, o conjunto orientado por Vasco Faísca voltou a bater os sub-23, desta vez por 2-1, num ensaio com duas partes de 30 minutos.



Com cinco reforços no 'onze' inicial - Vítor Gonçalves, Marcos Paulo, Marco Matias, Velásquez e Lucão -, o Farense só chegou aos golos na segunda meia hora, por Harramiz e Lucão, enquanto a equipa que vai jogar na Liga Revelação reduziu por Tiago Madeira.



O Farense inicia no domingo um estágio de uma semana no Centro de Estágios do Luso, no distrito de Coimbra, que inclui jogos particulares com Académica e Anadia.



A equipa de Faro tem estreia marcada na II Liga de futebol para 07 de agosto, sendo anfitrião do regresso do Torreense ao segundo escalão.