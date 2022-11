Farense vence Trofense e reforça segundo lugar na II Liga

Velasquez abriu o ativo, de livre direto, aos 38 minutos, no lance que originou a expulsão do guarda-redes forasteiro, Miguel Santos, e Rui Costa (47) e Pedro Henrique (87) alargaram a vantagem no segundo tempo, enquanto Youcef Bechou reduziu de grande penalidade (89).



Os algarvios, que garantiram a terceira vitória caseira consecutiva, também terminaram com 10 unidades, face à expulsão de Robson nos descontos (90+3).



Com mais de um mês de pausa no campeonato pela frente, devido à realização do Mundial2022, o Farense ocupa o segundo lugar, com 28 pontos, a quatro do líder do Moreirense e com mais seis do que os perseguidores Estrela da Amadora e Benfica B.