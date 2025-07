Farense vence Troféu Hassan após empate pontual com Betis e União de Leiria

No Estádio de São Luís, depois de as três equipas, com uma vitória cada, terem terminado empatadas com três pontos, a formação da casa sucedeu aos italianos da Roma na galeria de vencedores do troféu.



Prevaleceu o segundo critério de desempate (menor número de cartões, dois para o Betis, um para o Farense) estipulado pelo regulamento da prova triangular, sendo que o primeiro era o maior número de golos marcados (espanhóis e algarvios estavam igualados, com dois).



No primeiro jogo da noite do torneio que homenageia o antigo internacional marroquino que alinhou no Farense, a equipa da casa, da II Liga, foi derrotada por 2-0 pelo Betis, com golos de Pablo García e Sergi Altimira.



Seguiu-se o embate entre o Betis e a União da Leiria, com vitória da formação da II Liga portuguesa, por 1-0, com golo de Jair da Silva.



Na última partida do Troféu Hassan, os golos de Rafinha e Derick Poloni permitiram ao Farense bater a formação leiriense, por 2-0, acabando por festejar a conquista do troféu perante os seus adeptos.



Hassan Nader entregou o troféu aos capitães do Farense, Marco Matias e Miguel Carvalho.