Farense vence Vidago e assegura continuidade na Taça de Portugal

O Farense inaugurou o marcador do Estádio da Portelinha, na vila de Pedras Salgadas, ao minuto 72, com um remate rasteiro de Sangaré. O segundo e último golo da partida foi ‘carimbado’ por Dorregaray, aos 81.



A partida, disputada em ‘casa’ emprestada ao Vidago, clube que milita na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Vila Real, começou a bom ritmo, com transmontanos e algarvios a conseguir circular a bola à procura do caminho para a respetiva baliza adversária.



A partir da meia hora de jogo, o Vidago desceu o bloco defensivo e o Farense aproveitou o recuo para aumentar a pressão ofensiva, registando várias oportunidades flagrantes de golo, travadas pela barra e pelo esquadrão vidaguense.



Com o ‘nulo’ no marcador, os alvinegros voltaram a subir o bloco no arranque da segunda parte, enquanto os ‘leões de Faro’ carregaram no acelerador à procura da vitória, com notória superioridade, acabando por dominar toda a etapa complementar.



O Farense acabou por inaugurar o marcador aos 72 minutos, com um remate rasteiro de Sangaré, assistido por Derick Poloni. O capitão dos algarvios voltou a estar em destaque pouco depois, aos 81, ao ‘rubricar’ o cruzamento que permitiu ao argentino Diego Dorregaray ampliar a vantagem para os visitantes (0-2).



O Vidago, por sua vez, não desistiu de procurar o caminho para a área adversária e chegou mesmo a ameaçar a baliza de Jakob Tannader já nos descontos, com um forte remate de Magalhães à entrada da área, mas a bola rasou a trave.



Com esta vitória, o Farense garantiu a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal, enquanto o Vidago está fora da competição.



