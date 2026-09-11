Farioli lembra "lição" para o jogo contra o Casa Pia





(Com Lusa)

No sábado, no Estádio Municipal de Rio Maior, o técnico reencontra o primeiro adversário a bater os 'dragões' na última edição do campeonato (2-1), que terminou com a conquista do campeonato nacional pelos portistas."O jogo da época passada tem de ser uma lição. Foi a nossa primeira derrota na I Liga, está muito clara na nossa memória. Claro que, agora, estamos numa nova temporada. Mudaram muito em termos de dinâmicas e têm um novo treinador [Filipe Coelho], com um futebol positivo. Tentam pressionar e ter momentos com bola", explicou, em conferência de imprensa de antevisão à partida, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.De fora do duelo frente aos casapianos continua Victor Froholdt, que sofreu uma concussão cerebral na última jornada, na vitória frente ao Moreirense (3-1), tendo falhado o encontro com o Manchester City (derrota por 2-0), para a Liga dos Campeões, na terça-feira, enquanto ainda cumpre o protocolo de recuperação estipulado pela UEFA para este tipo de lesões."Infelizmente, o Victor ainda não recuperou. Ele está bastante bem, mas foi um trauma grande, como se pôde ver nas imagens. O jogador ainda está sob o protocolo e em processo de recuperação para recuperar o mais depressa possível", revelou Farioli.Depois da estreia do FC Porto na prova 'milionária' e antes do primeiro 'clássico' da temporada, frente ao Benfica, o jogo frente ao lanterna-vermelha do campeonato não pode ser encarado com distrações ou facilitismos, garante o treinador do FC Porto."Queremos tirar o máximo de cada jogo e amanhã [sábado] não é exceção. Não podemos desperdiçar energia a pensar no clássico porque temos tempo suficiente para recuperar até lá. Não há tempo para distrações. Foco total e máxima energia no jogo com o Casa Pia", apelou.Por fim, frisou a importância de ter os três pontas de lança do plantel na melhor forma física, numa altura em que Samu ainda recupera de lesão prolongada e Santiago Gimenez procura adquirir ritmo."O Gimenez vem de dois anos com lesões. Não fez a pré-época no AC Milan. Estivemos a beber café antes de vir para aqui [conferência] e parece bastante motivado, com o espírito certo, mas precisa de algum tempo. Samu está a desafiar todas as probabilidades, mas não gosto de colocar os meus jogadores em perigo", confidenciou.Já Oskar Pietuszewski está próximo do regresso, mas ainda vai falhar o jogo com o Casa Pia, tal como Zaidu, Vasco Sousa e André Miranda.O líder isolado da I Liga, FC Porto, com 15 pontos, desloca-se ao Estádio Municipal de Rio Maior para defrontar o último classificado Casa Pia, que soma apenas um ponto, no sábado, a partir das 18:00, em jogo da sexta jornada, arbitrado por José Bessa, da associação do Porto.