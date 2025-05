Fary Faye promete trabalho imediato para garantir regresso do Boavista à I Liga

A pesada derrota na 34.ª e última ronda no campeonato, por 4-1, em Arouca, ditou a despromoção dos boavisteiros, depois de um ciclo de 11 épocas na principal divisão, desde a subida administrativa de 2014/15.



"Quero pedir desculpa a todos os boavisteiros. O Boavista é um grande clube, com grandes adeptos, e estamos tristes. Mas, amanhã, começaremos a trabalhar para voltar o mais rápido possível à I Liga, que é onde o Boavista merece estar", começou por referir o dirigente, que substituiu o treinador Stuart Baxter na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca.



O emblema histórico da cidade do Porto não conseguiu evitar as consequências de uma época instável a nível financeiro, administrativo e, sobretudo, desportivo, com várias trocas de comando técnico e inibições de reforços por parte da FIFA nas duas janelas de transferências.



Ainda assim, Fary Faye garantiu que procurou sempre evitar o pior cenário para o clube e pediu a união da massa associativa em torno do clube para que consiga revertê-lo.



"Quero dizer aos boavisteiros que eu sou como eles e tudo o que eu fiz e farei no futuro será sempre pelo interesse e bem do Boavista. Eu amo o clube com todo o meu coração. Podem acreditar que tudo foi feito para que esta situação não acontecesse, mas vamos ter de continuar a trabalhar", assegurou.



O antigo avançado das 'panteras' lembrou ainda os cinco anos, entre 2009 e 2014, em que o conjunto do Bessa esteve arredado dos campeonatos profissionais para lembrar que este já passou por períodos "muito mais complicados", deixando a garantia de um regresso.



"Quero lembrar também aos boavisteiros que, quando me vieram buscar e cheguei com o clube na II Divisão B, estava tudo muito mais complicado. Pela luta de todos os adeptos, disse, na altura, que íamos voltar à I Liga e voltámos. Hoje, volto a dizer o mesmo", concluiu.