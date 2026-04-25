FC Porto assegura estreia na Liga feminina após segunda subida seguida

A formação ‘azul e branca’, que vai disputar a final da Taça de Portugal com as pentacampeãs nacionais do Benfica, em 17 de maio, impôs-se hoje ao ‘Fófó’ com três golos de Maria Negrão e um de Lily Bryant.



Após 12 jogos, a equipa feminina do FC Porto assegurou o título de campeão da II Divisão, ao somar 32 pontos, mais 10 do que o Clube Albergaria, segundo classificado, que, com três encontros por disputar, só pode totalizar 31.



Em 2024/25, na época de estreia, também sob o comando do treinador Daniel Chaves, o FC Porto sagrou-se campeão da III Divisão.